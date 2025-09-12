Украина ожидает прибытия военных из Польши в четверг - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о прибытии польских военных в четверг. Они будут работать с украинскими военными, поскольку Украина имеет опыт противостояния вызовам.
Ожидается, что в четверг в Украину прибудут военные из Польши. Они будут работать с украинскими военными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции в четверг, сообщает УНН.
Мы ожидаем в четверг прибытия военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. Сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам
Напомним
Ранее министерство обороны Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.
В связи с вопросами относительно места запланированных тренировок по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас продолжаются расширенные переговоры между специалистами обеих стран относительно углубленного сотрудничества в сфере беспилотников и систем борьбы с дронами. Все эти мероприятия должны состояться в Польше
Польша под ударом российских дронов: Шмыгаль передал Сикорскому последние данные о вражеской атаке12.09.25, 16:24 • 2118 просмотров