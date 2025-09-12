Украина ожидает прибытия военных из Польши в четверг - Сибига

$41.310.10
14:30 • 2384 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 5872 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 18491 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 18999 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 18281 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 29927 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 18806 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 16964 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39860 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40512 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно12 сентября, 05:38
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории11:31
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные14:01
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 18491 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории11:31
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07
Украина ожидает прибытия военных из Польши в четверг - Сибига

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о прибытии польских военных в четверг. Они будут работать с украинскими военными, поскольку Украина имеет опыт противостояния вызовам.

Украина ожидает прибытия военных из Польши в четверг - Сибига

Ожидается, что в четверг в Украину прибудут военные из Польши. Они будут работать с украинскими военными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции в четверг, сообщает УНН.

Мы ожидаем в четверг прибытия военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. Сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам 

- подчеркнул Сибига.

Напомним

Ранее министерство обороны Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

В связи с вопросами относительно места запланированных тренировок по беспилотникам и сотрудничества между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас продолжаются расширенные переговоры между специалистами обеих стран относительно углубленного сотрудничества в сфере беспилотников и систем борьбы с дронами. Все эти мероприятия должны состояться в Польше 

- говорится в сообщении.

Польша под ударом российских дронов: Шмыгаль передал Сикорскому последние данные о вражеской атаке12.09.25, 16:24 • 2118 просмотров

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Украина
Польша