14:30 • 5766 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 10726 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 20562 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 20508 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 19342 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30368 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19085 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17084 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40069 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40656 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Маємо створити дієвий повітряний щит для Європи - Сибіга

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про необхідність спільної роботи над створенням ефективного повітряного щита для Європи. Українська система ППО стане його невід'ємною складовою, посилюючи безпеку всіх партнерів.

Маємо створити дієвий повітряний щит для Європи - Сибіга

Необхідно спільно працювати над створенням ефективного повітряного щита для Європи, у якому українська система ППО стане невіддільною складовою, а посилення можливостей України підвищить безпеку всіх партнерів. про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з Сікорським, передає УНН.

Маємо пропрацювати спільну систему протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит для Європи. Українська система ППО є його невіддільної складовою. Як наголосив Президент, посилюючи наші спроможності партнери підвищують власну безпеку

- сказав він.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у Києві. Обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, а також фінансова підтримка.

Альона Уткіна

