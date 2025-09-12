Маємо створити дієвий повітряний щит для Європи - Сибіга
Київ • УНН
Необхідно спільно працювати над створенням ефективного повітряного щита для Європи, у якому українська система ППО стане невіддільною складовою, а посилення можливостей України підвищить безпеку всіх партнерів. про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з Сікорським, передає УНН.
Маємо пропрацювати спільну систему протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит для Європи. Українська система ППО є його невіддільної складовою. Як наголосив Президент, посилюючи наші спроможності партнери підвищують власну безпеку
