Мы должны создать эффективный воздушный щит для Европы - Сибига

Необходимо совместно работать над созданием эффективного воздушного щита для Европы, в котором украинская система ПВО станет неотъемлемой составляющей, а усиление возможностей Украины повысит безопасность всех партнеров. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с Сикорским, передает УНН.

Мы должны проработать совместную систему противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит для Европы. Украинская система ПВО является его неотъемлемой составляющей. Как подчеркнул Президент, усиливая наши возможности, партнеры повышают собственную безопасность - сказал он.

