"З такими союзниками ми не самотні": Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував главі МЗС Великої Британії Іветт Купер за нову грошову допомогу Україні. Велика Британія запровадила нові санкції та виділила додаткові 142 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення стійкості України.
Деталі
Сибіга вказав, що Велика Британія запровадила нові санкції та виділила додаткові 142 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення стійкості України.
Це дуже бажані кроки. Вони демонструють своєчасну і рішучу реакцію на останню ескалацію терору і провокацій з боку росії
Дипломат зазначив, що спільна рішучість є ключовою для припинення російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.
"З такими союзниками ми впевнені, що не самотні у нашій боротьбі за свободу, справедливість і безпеку", - додав Сибіга.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.
