"З такими союзниками ми не самотні": Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий пакет допомоги Україні

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 8276 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 16974 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 15088 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 25099 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 33241 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30968 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 29015 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23251 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32450 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20415 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.7м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі12 вересня, 15:53 • 3174 перегляди
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12 вересня, 16:09 • 8054 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 11623 перегляди
Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр12 вересня, 17:45 • 3410 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto20:45 • 5208 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 11651 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 15793 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 25099 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 15835 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 33241 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 33241 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 37212 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 84709 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 46183 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51769 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
E-6 Mercury

"З такими союзниками ми не самотні": Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував главі МЗС Великої Британії Іветт Купер за нову грошову допомогу Україні. Велика Британія запровадила нові санкції та виділила додаткові 142 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення стійкості України.

"З такими союзниками ми не самотні": Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував главі МЗС Великої Британії Іветт Купер за нову грошову допомогу Україні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Сибіга вказав, що Велика Британія запровадила нові санкції та виділила додаткові 142 мільйони фунтів стерлінгів для зміцнення стійкості України.

Це дуже бажані кроки. Вони демонструють своєчасну і рішучу реакцію на останню ескалацію терору і провокацій з боку росії

- цитує Сибігу Telegram-канал українського МЗС.

Дипломат зазначив, що спільна рішучість є ключовою для припинення російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"З такими союзниками ми впевнені, що не самотні у нашій боротьбі за свободу, справедливість і безпеку", - додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.

"Відносини нині тісніші, ніж будь-коли": Стефанчук провів зустріч з делегацією парламенту Британії13.09.25, 01:01 • 712 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Андрій Сибіга
Велика Британія
Україна