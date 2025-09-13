"С такими союзниками мы не одиноки": Сибига поблагодарил главу МИД Британии за новый пакет помощи Украине

$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 8276 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 16974 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 15088 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 25099 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 33241 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30968 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 29015 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23251 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32450 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20415 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Источники в Генштабе об атаке дронов рф: однозначно цель была, чтобы они долетели до Польши
В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Радослав Сикорский
Дональд Туск
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
E-6 Mercury

"С такими союзниками мы не одиноки": Сибига поблагодарил главу МИД Британии за новый пакет помощи Украине

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Великобритания ввела новые санкции и выделила дополнительные 142 миллиона фунтов стерлингов для укрепления устойчивости Украины.

"С такими союзниками мы не одиноки": Сибига поблагодарил главу МИД Британии за новый пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сибига указал, что Великобритания ввела новые санкции и выделила дополнительные 142 миллиона фунтов стерлингов для укрепления устойчивости Украины.

Это очень желанные шаги. Они демонстрируют своевременную и решительную реакцию на последнюю эскалацию террора и провокаций со стороны России

- цитирует Сибигу Telegram-канал украинского МИД.

Дипломат отметил, что общая решимость является ключевой для прекращения российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

"С такими союзниками мы уверены, что не одиноки в нашей борьбе за свободу, справедливость и безопасность", - добавил Сибига.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот России и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям Москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.

"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии13.09.25, 01:01 • 712 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Андрей Сибига
Великобритания
Украина