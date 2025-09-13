"С такими союзниками мы не одиноки": Сибига поблагодарил главу МИД Британии за новый пакет помощи Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Великобритания ввела новые санкции и выделила дополнительные 142 миллиона фунтов стерлингов для укрепления устойчивости Украины.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
Сибига указал, что Великобритания ввела новые санкции и выделила дополнительные 142 миллиона фунтов стерлингов для укрепления устойчивости Украины.
Это очень желанные шаги. Они демонстрируют своевременную и решительную реакцию на последнюю эскалацию террора и провокаций со стороны России
Дипломат отметил, что общая решимость является ключевой для прекращения российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.
"С такими союзниками мы уверены, что не одиноки в нашей борьбе за свободу, справедливость и безопасность", - добавил Сибига.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот России и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям Москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.
