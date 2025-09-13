"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с парламентской делегацией Великобритании, поблагодарив за поддержку и обсудив дальнейшее сотрудничество. Стороны также уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с парламентской делегацией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с председателем межфракционной парламентской группы по вопросам Украины, членом Палаты общин Алексом Собелем. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что глава украинского парламента поблагодарил коллег за весомую военную, политическую и санкционную поддержку и обсудил дальнейшие шаги в двустороннем сотрудничестве.
Руслан Стефанчук напомнил, что отношения между Украиной и Великобританией сейчас "теснее, чем когда-либо", а подписанное в этом году Соглашение о 100-летнем партнерстве заложило фундамент долгосрочных совместных проектов
Указывается, что отдельной темой стала формула справедливого и прочного мира.
Он возможен только на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины
Стороны также уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией с оккупированных территорий.
Их возвращение - наш общий гуманитарный приоритет и требование справедливости
Он отметил вклад британских коллег в санкционное давление, в частности в отношении "теневого флота", а также за инициативу по замораживанию активов государства-агрессора с целью их дальнейшего направления на восстановление Украины.
За личный вклад в поддержку Украины Стефанчук вручил Алексу Собелю орден "За заслуги".
"Великобритания остается рядом с Украиной в самые важные моменты. Вместе мы защищаем свободу", - подытожил председатель Верховной Рады.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот россии и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.
