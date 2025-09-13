"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с парламентской делегацией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с председателем межфракционной парламентской группы по вопросам Украины, членом Палаты общин Алексом Собелем. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что глава украинского парламента поблагодарил коллег за весомую военную, политическую и санкционную поддержку и обсудил дальнейшие шаги в двустороннем сотрудничестве.

Руслан Стефанчук напомнил, что отношения между Украиной и Великобританией сейчас "теснее, чем когда-либо", а подписанное в этом году Соглашение о 100-летнем партнерстве заложило фундамент долгосрочных совместных проектов - говорится в сообщении.

Указывается, что отдельной темой стала формула справедливого и прочного мира.

Он возможен только на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины - подчеркнул Стефанчук.

Стороны также уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией с оккупированных территорий.

Их возвращение - наш общий гуманитарный приоритет и требование справедливости - подчеркнул председатель ВР.

Он отметил вклад британских коллег в санкционное давление, в частности в отношении "теневого флота", а также за инициативу по замораживанию активов государства-агрессора с целью их дальнейшего направления на восстановление Украины.

За личный вклад в поддержку Украины Стефанчук вручил Алексу Собелю орден "За заслуги".

"Великобритания остается рядом с Украиной в самые важные моменты. Вместе мы защищаем свободу", - подытожил председатель Верховной Рады.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот россии и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.

Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф