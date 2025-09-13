"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 6288 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 13921 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 13015 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 22491 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 30282 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30371 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28254 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23076 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32298 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20305 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
54%
757мм
Популярные новости
Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных12 сентября, 14:18 • 4198 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14651 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 14303 просмотра
В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе12 сентября, 16:09 • 6706 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 10256 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 10291 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 14348 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 22490 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14694 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 30281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кит Келлог
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 30281 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 36732 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 84203 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 45759 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 51382 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с парламентской делегацией Великобритании, поблагодарив за поддержку и обсудив дальнейшее сотрудничество. Стороны также уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией.

"Отношения сейчас теснее, чем когда-либо": Стефанчук провел встречу с делегацией парламента Британии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с парламентской делегацией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с председателем межфракционной парламентской группы по вопросам Украины, членом Палаты общин Алексом Собелем. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что глава украинского парламента поблагодарил коллег за весомую военную, политическую и санкционную поддержку и обсудил дальнейшие шаги в двустороннем сотрудничестве.

Руслан Стефанчук напомнил, что отношения между Украиной и Великобританией сейчас "теснее, чем когда-либо", а подписанное в этом году Соглашение о 100-летнем партнерстве заложило фундамент долгосрочных совместных проектов

- говорится в сообщении.

Указывается, что отдельной темой стала формула справедливого и прочного мира.

Он возможен только на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины

- подчеркнул Стефанчук.

Стороны также уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией с оккупированных территорий.

Их возвращение - наш общий гуманитарный приоритет и требование справедливости

- подчеркнул председатель ВР.

Он отметил вклад британских коллег в санкционное давление, в частности в отношении "теневого флота", а также за инициативу по замораживанию активов государства-агрессора с целью их дальнейшего направления на восстановление Украины.

За личный вклад в поддержку Украины Стефанчук вручил Алексу Собелю орден "За заслуги".

"Великобритания остается рядом с Украиной в самые важные моменты. Вместе мы защищаем свободу", - подытожил председатель Верховной Рады.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет, направленный на теневой флот россии и ее военных поставщиков. Он подчеркнул, что этот шаг является сильным ударом по возможностям москвы вести войну, и призвал других партнеров к усилению давления.

Свириденко обсудила с главой МИД Британии усиление экономического давления на рф12.09.25, 20:01 • 2372 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Великобритания
Украина