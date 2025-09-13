"Відносини нині тісніші, ніж будь-коли": Стефанчук провів зустріч з делегацією парламенту Британії
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з парламентською делегацією Великої Британії, подякувавши за підтримку та обговоривши подальшу співпрацю. Сторони також приділили увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих росією.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із парламентською делегацією Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії на чолі з головою міжфракційної парламентської групи з питань України, членом Палати громад Алексом Собелом. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що очільник українського парламенту подякував колегам за вагому військову, політичну та санкційну підтримку та обговорив подальші кроки у двосторонній співпраці.
Руслан Стефанчук нагадав, що відносини між Україною та Великою Британією нині "тісніші, ніж будь-коли", а підписана цього року Угода про 100-річне партнерство заклала фундамент довготривалих спільних проєктів
Вказується, що окремою темою стала формула справедливого й тривалого миру.
Він можливий лише на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету й територіальної цілісності України
Сторони також приділили увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих росією з окупованих територій.
Їхнє повернення - наш спільний гуманітарний пріоритет і вимога справедливості
Він відзначив внесок британських колег у санкційний тиск, зокрема щодо "тіньового флоту", а також за ініціативу із замороження активів держави-агресора з метою їхнього подальшого спрямування на відновлення України.
За особистий внесок у підтримку України Стефанчук вручив Алексові Собелу орден "За заслуги".
"Велика Британія залишається поруч з Україною у найважливіші моменти. Разом ми захищаємо свободу", - підсумував голова Верховної Ради.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.
Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф12.09.25, 20:01 • 2324 перегляди