"Відносини нині тісніші, ніж будь-коли": Стефанчук провів зустріч з делегацією парламенту Британії

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 5304 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 12589 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 12136 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 21298 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 28945 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30108 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27968 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22999 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32244 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20252 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
46%
757мм
Популярнi новини
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 16982 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 13831 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 13471 перегляди
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12 вересня, 16:09 • 6266 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 9204 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 9294 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 13535 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 21292 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 13888 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 28936 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 28937 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 36466 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 83907 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 45516 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51153 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
The New York Times

"Відносини нині тісніші, ніж будь-коли": Стефанчук провів зустріч з делегацією парламенту Британії

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з парламентською делегацією Великої Британії, подякувавши за підтримку та обговоривши подальшу співпрацю. Сторони також приділили увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих росією.

"Відносини нині тісніші, ніж будь-коли": Стефанчук провів зустріч з делегацією парламенту Британії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із парламентською делегацією Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії на чолі з головою міжфракційної парламентської групи з питань України, членом Палати громад Алексом Собелом. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що очільник українського парламенту подякував колегам за вагому військову, політичну та санкційну підтримку та обговорив подальші кроки у двосторонній співпраці.

Руслан Стефанчук нагадав, що відносини між Україною та Великою Британією нині "тісніші, ніж будь-коли", а підписана цього року Угода про 100-річне партнерство заклала фундамент довготривалих спільних проєктів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що окремою темою стала формула справедливого й тривалого миру.

Він можливий лише на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету й територіальної цілісності України

- наголосив Стефанчук.

Сторони також приділили увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих росією з окупованих територій.

Їхнє повернення - наш спільний гуманітарний пріоритет і вимога справедливості

- підкреслив голова ВР.

Він відзначив внесок британських колег у санкційний тиск, зокрема щодо "тіньового флоту", а також за ініціативу із замороження активів держави-агресора з метою їхнього подальшого спрямування на відновлення України.

За особистий внесок у підтримку України Стефанчук вручив Алексові Собелу орден "За заслуги".

"Велика Британія залишається поруч з Україною у найважливіші моменти. Разом ми захищаємо свободу", - підсумував голова Верховної Ради.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет, спрямований на тіньовий флот росії та її військових постачальників. Він наголосив, що цей крок є сильним ударом по можливостях москви вести війну, та закликав інших партнерів до посилення тиску.

Свириденко обговорила з головою МЗС Британії посилення економічного тиску на рф12.09.25, 20:01 • 2324 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Велика Британія
Україна