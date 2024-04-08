Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

Украина заняла 107 место в рейтинге стран по уровню средней заработной платы, традиционно Швейцария, Люксембург и США возглавили список. Также был определен топ самых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом пишет УНН со ссылкой на журнал CEOWORLD.

Детали

Согласно рейтингу журнала CEOWORLD, который сравнил среднемесячную заработную плату, в 2024 году самые высокие среднемесячные зарплаты наблюдались у:

Швейцарии - 8111 долларов;

Люксембурге - 6633 долларов;

США - 6455 долларов;

Исландии - 6441 долларов;

Норвегии - 5665 долларов;

Дании - 5642 долларов;

Канаде - 5081 долларов;

Гренландии - 4665 долларов;

Ирландии - 4622 долларов;

Нидерландах - 4581 долларов.

Украина заняла 107 место в этом списке со средней зарплатой в 430 долларов.

Важно отметить, что самые высокие зарплаты предлагаются в секторах финансов, страхования, электроэнергетики, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, розничной торговли и образования. В то время как административная поддержка, гостиничный бизнес и строительство являются наименее высокооплачиваемыми секторами.

Напомним

Минимальная заработная плата в Украине выросла до 7100 грн с 1 января и 8000 грн с 1 апреля; это влияет на налоги и социальные взносы.

Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях