Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

На основе данных, полученных от государственных органов, Минфин разработал и опубликовал аналитический инструмент по оплате труда и количества работников в государственных органах, пишет УНН.

Детали

Начиная с 2024 года, в Украине произошли изменения в системе оплаты труда государственных служащих, направленные на улучшение предсказуемости, прозрачности и справедливости заработной платы, а также на улучшение управления в государственном секторе. Министерство финансов разработало и обнародовало аналитический инструмент ("дашборд"), который содержит данные об оплате труда и количество работников в государственных органах, местных госадминистрациях и судебных органах в январе 2024 года.

Задача Минфина - обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета. Вместе с тем замечу, что эффективный государственный орган - это эффективный государственный служащий, который имеет высшее образование, обладает профессиональными компетентностями, имеет критическое мышление и аналитические способности. И именно поэтому классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной Правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать до 700 % - прокомментировал Роман Ермоличев заместитель министра финансов.

По его словам, теперь можно мониторить расходы государства на зарплату работников государственных органов с помощью аналитического инструмента "дашборд", который будет регулярно обновляться ежемесячно.

Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина - обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя - добавил он.

Напомним

В январе-феврале 2024 года на социальные выплаты, в частности пенсии, поддержку малообеспеченных семей, льготы и жилищные субсидии, социальную защиту детей, семей и людей с инвалидностью, из государственного бюджета было выделено 75,3 млрд грн.

Министерство Финансов Украины с начала 2024 года в Украине изменены подходы к оплате труда в рамках реформы системы оплаты труда государственных служащих, которая имеет целью повысить.