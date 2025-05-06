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В МИД Литвы заявили, что шансы на навязанный россией "плохой мир" в Украине низкие

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Министр иностранных дел Литвы заявил, что вероятность неустойчивого мира в Украине, навязанного россией при поддержке США, маловероятна. Посредничество США показало, что мир с рф маловероятен.

В МИД Литвы заявили, что шансы на навязанный россией "плохой мир" в Украине низкие

Шансы на неустойчивый мир в Украине, продиктованный россией при поддержке США - низкие. Как сообщает УНН со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

У нас будет плохой мир? Плохой мир будет означать недолговечный мир, в который никто не верит - ни украинская сторона, ни США, ни россия. Я бы оценил эту возможность как низкую. У нас пока нет такого плохого сценария фальшивого мира, который только вызовет больше разрушений и приведет к еще большей войне

- заявил главный дипломат Литвы в интервью BNS.

Путин стремится захватить всю Украину, а не к миру: экс-вице-президент США Пенс раскритиковал политику Трампа06.05.25, 09:04 • 5540 просмотров

По словам министра, посредничество США в переговорах о прекращении огня показало, что мирное урегулирование с россией маловероятно.

Напомним

Премьер Британии и президент Франции обсудили принуждение рф к 30-дневному перемирию для начала переговоров. Лидеры договорились активизировать сотрудничество и провести саммит ЕС-Британия.

Лилия Набока

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