В МИД Литвы заявили, что шансы на навязанный россией "плохой мир" в Украине низкие
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы заявил, что вероятность неустойчивого мира в Украине, навязанного россией при поддержке США, маловероятна. Посредничество США показало, что мир с рф маловероятен.
Шансы на неустойчивый мир в Украине, продиктованный россией при поддержке США - низкие. Как сообщает УНН со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
У нас будет плохой мир? Плохой мир будет означать недолговечный мир, в который никто не верит - ни украинская сторона, ни США, ни россия. Я бы оценил эту возможность как низкую. У нас пока нет такого плохого сценария фальшивого мира, который только вызовет больше разрушений и приведет к еще большей войне
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По словам министра, посредничество США в переговорах о прекращении огня показало, что мирное урегулирование с россией маловероятно.
Напомним
Премьер Британии и президент Франции обсудили принуждение рф к 30-дневному перемирию для начала переговоров. Лидеры договорились активизировать сотрудничество и провести саммит ЕС-Британия.