У МЗС Литви заявили, що шанси на нав'язаний росією "поганий мир" в Україні низькі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви заявив, що ймовірність нестійкого миру в Україні, нав'язаного росією за підтримки США, є малоймовірною. Посередництво США показало, що мир з рф малоймовірний.
Шанси на нестійкий мир в Україні, продиктований росією за підтримки США - низькі. Як повідомляє УНН з посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.
У нас буде поганий мир? Поганий мир означатиме недовговічний мир, у який ніхто не вірить - ані українська сторона, ані США, ані росія. Я б оцінив цю можливість як низьку. У нас поки немає такого поганого сценарію фальшивого миру, який лише викличе більше руйнувань і призведе до ще більшої війни
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За словами міністра, посередництво США у переговорах про припинення вогню показало, що мирне врегулювання з росією є малоймовірним.
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Прем'єр Британії та президент Франції обговорили примушення рф до 30-денного перемир'я для початку переговорів. Лідери домовилися активізувати співпрацю та провести саміт ЄС-Британія.