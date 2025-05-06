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У МЗС Литви заявили, що шанси на нав'язаний росією "поганий мир" в Україні низькі

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Міністр закордонних справ Литви заявив, що ймовірність нестійкого миру в Україні, нав'язаного росією за підтримки США, є малоймовірною. Посередництво США показало, що мир з рф малоймовірний.

У МЗС Литви заявили, що шанси на нав'язаний росією "поганий мир" в Україні низькі

Шанси на нестійкий мир в Україні, продиктований росією за підтримки США - низькі. Як повідомляє УНН з посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

У нас буде поганий мир? Поганий мир означатиме недовговічний мир, у який ніхто не вірить - ані українська сторона, ані США, ані росія. Я б оцінив цю можливість як низьку. У нас поки немає такого поганого сценарію фальшивого миру, який лише викличе більше руйнувань і призведе до ще більшої війни

- заявив головний дипломат Литви в інтерв'ю BNS.

путін прагне захопити всю Україну, а не миру: ексвіцепрезидент США Пенс розкритикував політику Трампа06.05.25, 09:04 • 5596 переглядiв

За словами міністра, посередництво США у переговорах про припинення вогню показало, що мирне врегулювання з росією є малоймовірним.

Нагадаємо

Прем'єр Британії та президент Франції обговорили примушення рф до 30-денного перемир'я для початку переговорів. Лідери домовилися активізувати співпрацю та провести саміт ЄС-Британія.

Лілія Набока

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