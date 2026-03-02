Сержанта военного вуза подозревают в избиении курсанта и дезертирстве – Офис генпрокурора

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 408 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 6700 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 15638 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 12262 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 37375 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 70548 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 65433 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69514 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75895 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75807 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.6м/с
59%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 19411 просмотра
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 12439 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 10316 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 26825 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 15373 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 612 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 8864 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 15612 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 129530 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 135171 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 1908 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 4298 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 70333 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 67985 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 63231 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Сержанта военного вуза подозревают в избиении курсанта и дезертирстве – Офис генпрокурора

Киев • УНН

 • 20 просмотра

28-летний сержант военного вуза на Волыни подозревается в избиении курсанта, угрозах свидетелям и дезертирстве. Он нанес курсанту около 15 ударов и унижал его.

Сержанта военного вуза подозревают в избиении курсанта и дезертирстве – Офис генпрокурора

На Волыни правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему сержанту военного вуза, которого подозревают в избиении курсанта, угрозах свидетелям и самовольном оставлении службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в сентябре 2025 года командир учебной группы одного из вузов Харьковщины, временно работающий на Волыни, во время занятия применил силу к курсанту. Причиной якобы стал ответ юноши на вопрос из таблицы умножения, который не понравился сержанту.

Следствие установило, что военнослужащий схватил курсанта за шею и несколько раз ударил кулаком по туловищу, голове и животу. После этого он вывел его в коридор, где продолжил избиение – повалил на пол и бил коленом по голове. Всего потерпевший получил около 15 ударов. Вернувшись в аудиторию, подозреваемый, по версии следствия, унижал курсанта словесно, пытаясь продемонстрировать свою "власть" перед другими.

Экспертиза подтвердила, что телесные повреждения были нанесены именно в результате избиения.

После начала допросов свидетелей сержант, как утверждают правоохранители, начал угрожать им и пытался заставить отказаться от показаний. Впоследствии он самовольно оставил место службы.

16 февраля 2026 года мужчине сообщили о подозрении по трем статьям – превышение служебных полномочий, препятствование свидетелям и дезертирство. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии его под стражу и предоставлении разрешения на задержание.

Сейчас подозреваемый находится в розыске. Правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим подобным случаям.

В Хмельницком дорожный конфликт завершился похищением и пытками мужчины02.03.26, 13:05 • 2770 просмотров

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Хмельницкий