Сержанта военного вуза подозревают в избиении курсанта и дезертирстве – Офис генпрокурора
Киев • УНН
28-летний сержант военного вуза на Волыни подозревается в избиении курсанта, угрозах свидетелям и дезертирстве. Он нанес курсанту около 15 ударов и унижал его.
На Волыни правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему сержанту военного вуза, которого подозревают в избиении курсанта, угрозах свидетелям и самовольном оставлении службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в сентябре 2025 года командир учебной группы одного из вузов Харьковщины, временно работающий на Волыни, во время занятия применил силу к курсанту. Причиной якобы стал ответ юноши на вопрос из таблицы умножения, который не понравился сержанту.
Следствие установило, что военнослужащий схватил курсанта за шею и несколько раз ударил кулаком по туловищу, голове и животу. После этого он вывел его в коридор, где продолжил избиение – повалил на пол и бил коленом по голове. Всего потерпевший получил около 15 ударов. Вернувшись в аудиторию, подозреваемый, по версии следствия, унижал курсанта словесно, пытаясь продемонстрировать свою "власть" перед другими.
Экспертиза подтвердила, что телесные повреждения были нанесены именно в результате избиения.
После начала допросов свидетелей сержант, как утверждают правоохранители, начал угрожать им и пытался заставить отказаться от показаний. Впоследствии он самовольно оставил место службы.
16 февраля 2026 года мужчине сообщили о подозрении по трем статьям – превышение служебных полномочий, препятствование свидетелям и дезертирство. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии его под стражу и предоставлении разрешения на задержание.
Сейчас подозреваемый находится в розыске. Правоохранители также проверяют его возможную причастность к другим подобным случаям.
В Хмельницком дорожный конфликт завершился похищением и пытками мужчины02.03.26, 13:05 • 2770 просмотров