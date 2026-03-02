Сержанта військового вишу підозрюють у побитті курсанта та дезертирстві – Офіс генпрокурора
Київ • УНН
28-річний сержант військового вишу на Волині підозрюється у побитті курсанта, погрозах свідкам та дезертирстві. Він завдав курсанту близько 15 ударів та принижував його.
На Волині правоохоронці повідомили про підозру 28-річному сержанту військового вишу, якого підозрюють у побитті курсанта, погрозах свідкам та самовільному залишенні служби. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у вересні 2025 року командир навчальної групи одного з вишів Харківщини, який тимчасово працює на Волині, під час заняття застосував силу до курсанта. Причиною нібито стала відповідь юнака на запитання з таблиці множення, яка не сподобалася сержанту.
Слідство встановило, що військовослужбовець схопив курсанта за шию та кілька разів ударив кулаком по тулубу, голові й животу. Після цього він вивів його в коридор, де продовжив побиття – повалив на підлогу та бив коліном по голові. Загалом потерпілий отримав близько 15 ударів. Повернувшись до аудиторії, підозрюваний, за версією слідства, принижував курсанта словесно, намагаючись продемонструвати свою "владу" перед іншими.
Експертиза підтвердила, що тілесні ушкодження були завдані саме внаслідок побиття.
Після початку допитів свідків сержант, як стверджують правоохоронці, почав погрожувати їм і намагався змусити відмовитися від показів. Згодом він самовільно залишив місце служби.
16 лютого 2026 року чоловікові повідомили про підозру за трьома статтями – перевищення службових повноважень, перешкоджання свідкам та дезертирство. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття його під варту та надання дозволу на затримання.
Наразі підозрюваний перебуває у розшуку. Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до інших подібних випадків.
