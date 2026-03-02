Сержанта військового вишу підозрюють у побитті курсанта та дезертирстві – Офіс генпрокурора

$43.100.11
Ексклюзив
13:33 • 790 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 7304 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 16151 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 12581 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 37651 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 70768 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 65569 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69590 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75937 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 75838 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Публікації
Ексклюзиви
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 16150 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
Сержанта військового вишу підозрюють у побитті курсанта та дезертирстві – Офіс генпрокурора

Київ • УНН

 • 192 перегляди

28-річний сержант військового вишу на Волині підозрюється у побитті курсанта, погрозах свідкам та дезертирстві. Він завдав курсанту близько 15 ударів та принижував його.

Сержанта військового вишу підозрюють у побитті курсанта та дезертирстві – Офіс генпрокурора

На Волині правоохоронці повідомили про підозру 28-річному сержанту військового вишу, якого підозрюють у побитті курсанта, погрозах свідкам та самовільному залишенні служби. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у вересні 2025 року командир навчальної групи одного з вишів Харківщини, який тимчасово працює на Волині, під час заняття застосував силу до курсанта. Причиною нібито стала відповідь юнака на запитання з таблиці множення, яка не сподобалася сержанту.

Слідство встановило, що військовослужбовець схопив курсанта за шию та кілька разів ударив кулаком по тулубу, голові й животу. Після цього він вивів його в коридор, де продовжив побиття – повалив на підлогу та бив коліном по голові. Загалом потерпілий отримав близько 15 ударів. Повернувшись до аудиторії, підозрюваний, за версією слідства, принижував курсанта словесно, намагаючись продемонструвати свою "владу" перед іншими.

Експертиза підтвердила, що тілесні ушкодження були завдані саме внаслідок побиття.

Після початку допитів свідків сержант, як стверджують правоохоронці, почав погрожувати їм і намагався змусити відмовитися від показів. Згодом він самовільно залишив місце служби.

16 лютого 2026 року чоловікові повідомили про підозру за трьома статтями – перевищення службових повноважень, перешкоджання свідкам та дезертирство. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття його під варту та надання дозволу на затримання.

Наразі підозрюваний перебуває у розшуку. Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до інших подібних випадків.

У Хмельницькому дорожній конфлікт завершився викраденням і катуванням чоловіка02.03.26, 13:05 • 2826 переглядiв

Андрій Тимощенков

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Хмельницький