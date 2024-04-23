Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

Сегодня, 23 апреля, Сенат США планирует рассмотрение законопроектов о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Об этом на своей странице в Facebook рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

По ее словам, начало рассмотрение пакета документов в Сенате запланировано на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву).

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Маркарова добавила, что сенаторы должны сначала проголосовать за два вопроса - внесение поправки сенатора Шумера к законопроекту о национальной безопасности H.R.815, которая дублирует решение Палаты представителей, и ходатайство о завершении дебатов.

После этих двух голосований (при условии их одобрения) сенаторы будут иметь 30 часов (но не более часа на каждого) для обсуждения законопроекта, после чего будет проведено окончательное голосование - заявила госпожа посол.

Дипломат напомнила, что в феврале во время предыдущего голосования в Сенате за помощь Украине выступления сенаторов продолжались всю ночь. Она подчеркнула, что фактически продолжительность этой части процедуры будет зависеть от того, как много сенаторов изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать.

Напомним

Из собственных источников CNN стало известно, что США не дожидаясь утверждения законопроекта о помощи Киеву, перебросили часть оружия из первого пакета помощи ближе к границам Украины - на склады в Польше и Германии.

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