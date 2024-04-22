Через несколько дней или недель после одобрения помощи: конгрессмен сообщил, когда Украина получит новое оружие от США

Быстрее, чем кто-то думает, что это возможно. Так член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг ответил на вопрос, когда будут первые поставки в Украину после принятия помощи, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Некоторое оружие может быть через несколько дней. Некоторое - через несколько недель. Мы не знаем расписания. И даже если бы знали, мы бы никому не сказали, потому что это могло повлиять на, знаете, стратегию войны. Но дело в том, что люди должны быть уверены, что не осталось никакой преграды с точки зрения ее быстрого получения", - добавил Билл Китинг.

Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом. Речь шла о российском воздушном терроре тысячами ракет, ударе по харьковской телебашне, пакете помощи США и подписании двустороннего соглашения по безопасности.