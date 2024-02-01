Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  139044 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  159301 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  163565 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158037 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

На следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который предоставит больше помощи Украине и Израилю, а также усилит безопасность границ.

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Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Большинство поляков поддерживают развертывание польской противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в сторону Польши.

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37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.

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Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 107 взрывов из минометов, артиллерии, беспилотников и гранатометов.

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Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины

Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине

Урсула фон дер Ляйен и президент Байден договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине, обсудив во время телефонного разговора ситуацию и пакет европейской финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Новости Мира •   •  9826 просмотра
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине

По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

По данным правозащитников, с начала 2024 года в Украине на стороне России погибли по меньшей мере 27 крымчан, причем более половины из них были контрактниками или мобилизованными.

Общество •   •  11438 просмотра
По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных

Украина обратилась к России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые вероятно погибли в авиакатастрофе Ил-76, но Россия не ответила на запросы.

Война •   •  12171 просмотра
Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных

Госдепартамент США попросил Конгресс информировать о притеснениях американских компаний со стороны украинских властей - Intelligence Online

Компания Vorex, как отмечает издание, конкурирует с Интерпайпом Виктора Пинчука в ряде государственных заказов для крупнейшего производителя природного газа Украины - компании "Укргаздобыча", которая принадлежит Нафтогазу.

Экономика •   •  14173 просмотра
Госдепартамент США попросил Конгресс информировать о притеснениях американских компаний со стороны украинских властей - Intelligence Online

Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов

Более 1000 беспилотников, приобретенных на средства налогоплательщиков Одесщины, переданы Вооруженным силам для поддержки войск в Херсонской и Запорожской областях.

Война •   •  13136 просмотра
Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов

Украинские военные отбили 58 атак, больше всего на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях

За минувшие сутки украинские войска отбили 58 вражеских штурмов на нескольких направлениях, самыми горячими районами боевых действий остаются Авдеевка, Марьинка и Херсон.

Война •   •  12234 просмотра
Украинские военные отбили 58 атак, больше всего на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях