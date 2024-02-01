Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

Сенат США на следующей неделе проголосует за двухпартийный законопроект, который усилит охрану границы, а также предоставит больше помощи Украине и Израилю. Об этом заявил лидер Демократической партии США Чак Шумер, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Мы не можем просто уклониться от своих обязанностей только потому, что задача сложная" сказал Шумер в Сенате

Сенатор также отметил, что текст документа обнародуют до 4 февраля, а первое голосование состоится не позднее 7 февраля.

Дополнение

Известно, что участники сенатских переговоров вели переговоры по пакету в течение нескольких месяцев. Бывший президент Дональд Трамп призвал законодателей отклонить соглашение, а спикер Палаты представителей Республиканской партии Майк Джонсон также выразил скептицизм относительно переговоров.

В то же время накануне, 31 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что у администрации США нет альтернативного законного пути получить помощь для Украины, если Конгресс не примет выделение дополнительных 60 миллиардов долларов.

Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона