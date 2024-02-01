Сенат США наступного тижня голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України
Київ • УНН
Наступного тижня Сенат США проголосує за двопартійний законопроект, який надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилить безпеку кордонів.
Сенат США наступного тижня проголосує за двопартійний законопроєкт, який посилить охорону кордону, а також надасть більше допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер Демократичної партії США Чак Шумер, пише Reuters, передає УНН.
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Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов’язків лише тому, що завдання складне"
Сенатор також зазначив, що текст документа оприлюднять до 4 лютого, а перше голосування відбудеться не пізніше 7 лютого.
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Відомо, що учасники сенатських переговорів вели переговори щодо пакету впродовж кількох місяців. Колишній президент Дональд Трамп закликав законодавців відхилити угоду, а спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон також висловив скептицизм щодо переговорів.
Водночас напередодні, 31 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що в адміністрації США немає альтернативного законного шляху отримати допомогу для України, якщо Конгрес не ухвалить виділення додаткових 60 мільярдів доларів.
Допомога Україні забезпечить поповнення власних оборонних запасів США - прес-секретар Пентагону22.12.23, 11:26 • 33924 перегляди