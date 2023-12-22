Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона
Киев • УНН
Обязательство Пентагона выделить оставшиеся один миллиард долларов на оборону Украины предусматривает поддержку Конгресса в выделении дополнительных средств, с акцентом на насущные потребности в вооружении. Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.
Пентагон выполнит обязательства по выделению оставшегося миллиарда долларов для обороны Украины, но в ведомстве настаивают на принятии Конгрессом документа, который обеспечит следующие средства для самых неотложных средств вооружения, необходимых Украине в борьбе с российской агрессией. Кроме того, пресс-секретарь оборонного ведомства США Райдер, на недавнем пресс-брифинге отметил, что дополнительная помощь Украине, помогла бы пополнить собственные запасы Соединенных Штатов, передает УНН.
Детали
Представитель Пентагона, генерал Пэт Райдер, во время брифинга ответил на ряд вопросов, связанных с противостоянием Украины нашествию российских захватчиков.
На вопрос о новом пакете помощи Украине, который пока не утвержден, и возможного влияния лимита средств на ситуацию на поле боя, Райдер отметил, что согласно письму контролера ведомства в Конгресс, до конца этого месяца Украине будет передана оставшаяся часть 1 миллиарда долларов США. Впрочем, когда эти средства будут выделены, Пентагон исчерпает финансирование, доступное для оказания помощи Украине в сфере безопасности.
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По словам Райдера, это обстоятельство подчеркивает важность поддержки Украины Конгрессом, также спикер заявил о поддержке этого вопроса Пентагоном, который подает соответствующий документ.
Мы бы продолжали настаивать на принятии дополнительного документа, который мы подали. Если вы смотрите на ситуацию, в которой оказалась Украина, мы, очевидно, будем их поддерживать. Но крайне важно, чтобы у нас были средства, необходимые для того, чтобы они получили самые неотложные боевые средства, которые им нужны
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Отвечая на вопрос о том, как поддержка Украины влияет на финансирование запасов США, Райдер отметил, что помощь Украине поможет пополнить запасы Соединенных Штатов.
Итак, опять же, когда речь идет о бюджете и NDAA ((Закон о разрешении на национальную оборону - ред.), мы, безусловно, будем искать возможности пополнить наши собственные запасы, и мы будем продолжать это делать. Дополнительная помощь Украине, конечно, поможет нам пополнить эти запасы - профинансировать их
По словам Райдера, Пентагон будет делать все необходимое для того, чтобы убедиться, что собственные оборонные запасы США остаются на том уровне, на котором они должны быть.
Напомним,
Конгресс США оставил Вашингтон на этой неделе, в канун Рождества, на длительные каникулы, при этом нерешенными остались несколько ключевых вопросов, включая чрезвычайную помощь Украине и усиление безопасности на границе, что подготовило почву для сложного января.
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Помощь Украине обеспечит пополнение собственных оборонных запасов США - пресс-секретарь Пентагона
Обязательство Пентагона выделить оставшиеся один миллиард долларов на оборону Украины предусматривает поддержку Конгресса в выделении дополнительных средств, с акцентом на насущные потребности в вооружении. Представитель Пентагона Райдер заявил, что поддержка Украины также способствует пополнению оборонных запасов США.
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