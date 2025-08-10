Семь пострадавших в Харьковской области: оккупанты атаковали область FPV-дронами и БПЛА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьковскую область, применив FPV-дроны и БПЛА. В результате атак пострадали семеро гражданских, повреждена гражданская инфраструктура.
Войска РФ били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам. Были применены FPV-дроны и БПЛА.
Передает УНН со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
Детали
За прошедшие сутки российские военные били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.
Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и БПЛА. Повреждена гражданская инфраструктура.
Как сообщалось ранее, 9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину.
Повреждены крыша и помещения торгового заведения. В результате попадания пострадали трое женщин, мужчина, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.
Попадание FPV в Купянске
В городе Купянск в результате попадания российского FPV-дрона в автомобиль пострадали гражданские лица.
Мужчина с травмами доставлен в больницу. Женщина получила острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.
Открыты уголовные производства, связанные с агрессией РФ по городам Харьковщины
По данным полиции, в Изюмском районе повреждены складские помещения. Произошло возгорание дома.
Также удар БПЛА по городу Чугуев. Ночью, 10 августа, в результате обстрела БПЛА повреждены здание неработающего детского сада, складские помещения, автомобили. На местах попаданий произошли пожары.
9 августа полицейские осуществили 9 осмотров мест происшествий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 8 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 25 896 военных преступлениях, совершенных на территории области.
