Семь пострадавших в Харьковской области: оккупанты атаковали область FPV-дронами и БПЛА

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 4830 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 42280 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 123800 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 96384 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 270654 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154316 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 330792 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303484 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106887 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149531 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
40%
755мм
Популярные новости
Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины – CNN10 августа, 00:51 • 10784 просмотра
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto10 августа, 01:20 • 16258 просмотра
Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибшийVideo10 августа, 01:48 • 5962 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW10 августа, 02:33 • 19145 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto04:40 • 33318 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 330798 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 210220 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303490 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 311645 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 216238 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 52376 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 123790 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 311639 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 227061 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 236425 просмотра
Актуальное
The Economist
Financial Times
Хранитель
Таймс
Шахед-136

Семь пострадавших в Харьковской области: оккупанты атаковали область FPV-дронами и БПЛА

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Российские войска обстреляли Харьковскую область, применив FPV-дроны и БПЛА. В результате атак пострадали семеро гражданских, повреждена гражданская инфраструктура.

Семь пострадавших в Харьковской области: оккупанты атаковали область FPV-дронами и БПЛА

Войска РФ били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам. Были применены FPV-дроны и БПЛА.

Передает УНН со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

Детали

За прошедшие сутки российские военные били по Харькову, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.

Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и БПЛА. Повреждена гражданская инфраструктура.

- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину.

Повреждены крыша и помещения торгового заведения. В результате попадания пострадали трое женщин, мужчина, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.

- информирует полиция.

Попадание FPV в Купянске

В городе Купянск в результате попадания российского FPV-дрона в автомобиль пострадали гражданские лица.

Мужчина с травмами доставлен в больницу. Женщина получила острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.

- передает полиция.

Открыты уголовные производства, связанные с агрессией РФ по городам Харьковщины

По данным полиции, в Изюмском районе повреждены складские помещения. Произошло возгорание дома.

Также удар БПЛА по городу Чугуев. Ночью, 10 августа, в результате обстрела БПЛА повреждены здание неработающего детского сада, складские помещения, автомобили. На местах попаданий произошли пожары.

9 августа полицейские осуществили 9 осмотров мест происшествий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 8 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 25 896 военных преступлениях, совершенных на территории области.

россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News09.08.25, 21:21 • 7922 просмотра

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Купянск
Харьков