Сім постраждалих на Харківщині: окупанти атакували область FPV-дронами та БпЛА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківщину, застосувавши FPV-дрони та БпЛА. Внаслідок атак постраждали семеро цивільних, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Війська рф били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. Було застосовано FPV-дрони та БпЛА.
Передає УНН із посиланням на сторінку поліції Харківської області.
Деталі
Минулої доби російські військові били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах.
Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
Як повідомлялось раніше, 9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину.
Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.
Влучання FPV у Куп'янську
У місті Куп'янськ в результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни.
Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.
Відкрито кримінальні провадження, пов’язаними з агресією рф по містам Харківщини
За даними поліції, в Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку.
Також удар БПЛА по місту Чугуїв. Вночі, 10 серпня, внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садку, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.
9 серпня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 8 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 896 воєнних злочинів, скоєних на території області.
