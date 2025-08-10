$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 43126 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 124607 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 96878 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 271082 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 154481 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 331236 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 303817 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106902 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149552 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
Ексклюзив
Сім постраждалих на Харківщині: окупанти атакували область FPV-дронами та БпЛА

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Російські війська обстріляли Харківщину, застосувавши FPV-дрони та БпЛА. Внаслідок атак постраждали семеро цивільних, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Сім постраждалих на Харківщині: окупанти атакували область FPV-дронами та БпЛА

Війська рф били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. Було застосовано FPV-дрони та БпЛА. 

Передає УНН із посиланням на сторінку поліції Харківської області.

Деталі

Минулої доби російські військові били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. 

Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

- ідеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, 9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину.

Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.

 - інформує поліція.

Влучання FPV у Куп'янську

У місті Куп'янськ в результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни. 

Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.  

- передає поліція.

Відкрито кримінальні провадження, пов’язаними з агресією рф по містам Харківщини

За даними поліції, в Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку. 

Також удар БПЛА по місту Чугуїв. Вночі, 10 серпня, внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садку, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.

9 серпня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 8 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 896 воєнних злочинів, скоєних на території області.

росіяни можуть атакувати Харків у разі відступу України з Донбасу - Sky News09.08.25, 21:21 • 7954 перегляди

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Національна поліція України
Харківська область
Україна
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ
Харків