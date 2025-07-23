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Сдетонировал вражеский FPV-дрон: на Сумщине во время разминирования погиб старший сапер ГСЧС Олег Петренко

Киев • УНН

 • 3956 просмотра

В Шосткинском районе Сумской области 30-летний старший сапер-оператор Олег Петренко погиб во время гуманитарного разминирования. Вражеский FPV-дрон сдетонировал, причинив смертельные ранения саперу, у которого остались жена и двухлетний сын.

Сдетонировал вражеский FPV-дрон: на Сумщине во время разминирования погиб старший сапер ГСЧС Олег Петренко

В Сумской области при выполнении задания по гуманитарному разминированию освобожденных территорий погиб старший сапер-оператор Олег Петренко. У него остались жена и двухлетний сын, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня в Шосткинском районе, во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий, погиб 30-летний сержант службы гражданской защиты, старший сапер-оператор Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины – Олег Петренко 

- говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что во время работы пиротехнического расчета сдетонировал вражеский FPV-дрон. Двое саперов получили тяжелые ранения. Сообщается, что их доставили в больницу. Уже там стало понятно, что травмы Олега несовместимы с жизнью.

В рядах ГСЧС Олег служил с 2022 года. Коллеги вспоминают о нем как о человеке с искренним сердцем – добром, смелом, преданном Службе 

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что у погибшего спасателя остались жена и двухлетний сын. Теперь о ребенке будут заботиться, кроме матери, и побратимы павшего.

Олег не успел обнять жену в последний раз. Не увидит, как растет сын, его мальчику – всего два года. Ребенку придется расти с памятью об отце, которую будет хранить мать и побратимы. Мы потеряли не просто спасателя. Мы потеряли Человека. Героя. Отца. Сына. Мужа. Побратима 

- рассказали в ГСЧС.

Дополнение

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб 17 июля в Италии во время полета на параплане. 56-летний спортсмен потерял управление и врезался в бассейн гостиничного комплекса, что привело к остановке сердца.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Италия
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