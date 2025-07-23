Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув старший сапер ДСНС Олег Петренко

У Сумській області під виконання завдання по гуманітарному розмінуванню звільнених територій загинув старший сапер-оператор Олег Петренко. У нього залишилися дружина і дворічний син, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Сьогодні у Шосткинському районі, під час гуманітарного розмінування звільнених територій, загинув 30-річний сержант служби цивільного захисту, старший сапер-оператор Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України – Олег Петренко - йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон. Двоє саперів зазнали важких поранень. Повідомляється, що їх доставили до лікарні. Вже там стало зрозуміло, що травми Олега несумісними з життям.

У лавах ДСНС Олег служив з 2022 року. Колеги згадують про нього як про людину зі щирим серцем – доброго, сміливого, відданого Службі - говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що в загиблого рятувальника лишилися дружина та двохлітній син. Тепер про дитину дбатимуть, окрім матері, і побратими полеглого.

Олег не встиг обійняти дружину востаннє. Не побачить, як росте син, його хлопчику – лише два роки. Дитині доведеться рости з пам’яттю про батька, яку берегтиме мати та побратими. Ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили Людину. Героя. Батька. Сина. Чоловіка. Побратима - розповіли в ДСНС.

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