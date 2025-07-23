Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув старший сапер ДСНС Олег Петренко

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
16:26 • 3964 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
16:25 • 14024 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
12:48 • 26756 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:21 • 61644 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 133116 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 124132 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 97805 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 87846 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 204732 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 84053 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
38%
746мм
Популярнi новини
Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини23 липня, 06:55 • 45520 перегляди
У Сумах після атаки рф перебої зі світлом та водою: деталі23 липня, 07:00 • 13274 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини23 липня, 09:33 • 50183 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо23 липня, 10:12 • 82333 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб12:47 • 32893 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
16:25 • 14026 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 133117 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 204732 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 237322 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 246973 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Стамбул
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 124712 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 247314 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 335077 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 342444 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 333230 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув старший сапер ДСНС Олег Петренко

Київ • УНН

 • 4390 перегляди

У Шосткинському районі Сумської області 30-річний старший сапер-оператор Олег Петренко загинув під час гуманітарного розмінування. Ворожий FPV-дрон здетонував, спричинивши смертельні поранення саперу, у якого залишилися дружина та дворічний син.

Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув старший сапер ДСНС Олег Петренко

У Сумській області під виконання завдання по гуманітарному розмінуванню звільнених територій загинув старший сапер-оператор Олег Петренко. У нього залишилися дружина і дворічний син, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Сьогодні у Шосткинському районі, під час гуманітарного розмінування звільнених територій, загинув 30-річний сержант служби цивільного захисту, старший сапер-оператор Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України – Олег Петренко 

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що під час роботи піротехнічного розрахунку здетонував ворожий FPV-дрон. Двоє саперів зазнали важких поранень. Повідомляється, що їх доставили до лікарні. Вже там стало зрозуміло, що травми Олега несумісними з життям.

У лавах ДСНС Олег служив з 2022 року. Колеги згадують про нього як про людину зі щирим серцем – доброго, сміливого, відданого Службі 

- говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що в загиблого рятувальника лишилися дружина та двохлітній син. Тепер про дитину дбатимуть, окрім матері, і побратими полеглого.

Олег не встиг обійняти дружину востаннє. Не побачить, як росте син, його хлопчику – лише два роки. Дитині доведеться рости з пам’яттю про батька, яку берегтиме мати та побратими. Ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили Людину. Героя. Батька. Сина. Чоловіка. Побратима 

- розповіли в ДСНС.

Доповнення

Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.

Австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер загинув 17 липня в Італії під час польоту на параплані. 56-річний спортсмен втратив керування та врізався у басейн готельного комплексу, що призвело до зупинки серця.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Національна поліція України
Донецька область
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Італія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9