Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБС уничтожили "Панцирь-С1" на территории "Азовстали" в Мариуполе

Киев • УНН

27 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Мариуполе. Комплекс поразили на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ 27 февраля уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.

Подробности

По его словам, комплекс был поражен в окрестностях города, на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Птицы СБС подбили 27 февраля зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в окрестностях Мариуполя – на территории МК "Азовсталь"

- сообщил Бровди.

Уничтожение осуществили пилоты 413 отдельного подразделения "Рейд" Сил беспилотных систем с применением средства middle strike украинского производства.

Командующий подчеркнул, что выявление и поражение составляющих системы противовоздушной обороны противника различной дальности является одним из приоритетных направлений работы подразделений СБС.

Напомним

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 22 февраля уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске. Один ЗРК "Тор" поражен возле Донецка, второй - в Тополином Мариупольского района.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Азовсталь
Ракетный комплекс "Тор
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Луганск
Мариуполь
Донецк