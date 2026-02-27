СБС уничтожили "Панцирь-С1" на территории "Азовстали" в Мариуполе
Киев • УНН
27 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Мариуполе. Комплекс поразили на территории металлургического комбината "Азовсталь".
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ 27 февраля уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.
Подробности
По его словам, комплекс был поражен в окрестностях города, на территории металлургического комбината "Азовсталь".
Птицы СБС подбили 27 февраля зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в окрестностях Мариуполя – на территории МК "Азовсталь"
Уничтожение осуществили пилоты 413 отдельного подразделения "Рейд" Сил беспилотных систем с применением средства middle strike украинского производства.
Командующий подчеркнул, что выявление и поражение составляющих системы противовоздушной обороны противника различной дальности является одним из приоритетных направлений работы подразделений СБС.
Напомним
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 22 февраля уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске. Один ЗРК "Тор" поражен возле Донецка, второй - в Тополином Мариупольского района.