Ексклюзив
11:15 • 1694 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 5626 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 21493 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 38365 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 34742 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 34858 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30310 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 47729 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22524 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 109733 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Публікації
Ексклюзиви
СБС знищили "Панцирь-С1" на території "Азовсталі" в Маріуполі

Київ • УНН

 • 76 перегляди

27 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російський ЗРГК "Панцирь-С1" в окупованому Маріуполі. Комплекс уразили на території металургійного комбінату "Азовсталь".

СБС знищили "Панцирь-С1" на території "Азовсталі" в Маріуполі

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ 27 лютого знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" в окупованому Маріуполі. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр", передає УНН.

Деталі

За його словами, комплекс було уражено в околицях міста, на території металургійного комбінату "Азовсталь".

Птахи СБС вполювали 27 лютого зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у околицях Маріуполя – на території МК "Азовсталь"

- повідомив Бровді.

Знищення здійснили пілоти 413 окремого підрозділу "Рейд" Сил безпілотних систем із застосуванням засобу middle strike українського виробництва.

Командувач наголосив, що виявлення та ураження складових системи протиповітряної оборони противника різної дальності є одним із пріоритетних напрямків роботи підрозділів СБС.

Нагадаємо

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 22 лютого знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську. Один ЗРК "Тор" уражено біля Донецька, другий - у Тополиному Маріупольського району.

Андрій Тимощенков

