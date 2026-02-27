СБС знищили "Панцирь-С1" на території "Азовсталі" в Маріуполі
Київ • УНН
27 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російський ЗРГК "Панцирь-С1" в окупованому Маріуполі. Комплекс уразили на території металургійного комбінату "Азовсталь".
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ 27 лютого знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" в окупованому Маріуполі. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр", передає УНН.
Деталі
За його словами, комплекс було уражено в околицях міста, на території металургійного комбінату "Азовсталь".
Птахи СБС вполювали 27 лютого зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у околицях Маріуполя – на території МК "Азовсталь"
Знищення здійснили пілоти 413 окремого підрозділу "Рейд" Сил безпілотних систем із застосуванням засобу middle strike українського виробництва.
Командувач наголосив, що виявлення та ураження складових системи протиповітряної оборони противника різної дальності є одним із пріоритетних напрямків роботи підрозділів СБС.
Нагадаємо
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 22 лютого знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську. Один ЗРК "Тор" уражено біля Донецька, другий - у Тополиному Маріупольського району.