Українські військові знищили два російські ЗРК "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 22 лютого знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську. Один ЗРК "Тор" уражено біля Донецька, другий - у Тополиному Маріупольського району.

Українські військові знищили два російські ЗРК "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 22 лютого знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор" та уразили нафтобазу в Луганську. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр", передає УНН.

Деталі

За його словами, перший ЗРК "Тор" було виявлено й уражено приблизно за кілометр від окупованого Донецька, другий - у населеному пункті Тополине Маріупольського району на тимчасово окупованій території.

Два ЗРК "Тор" вимкнули з ППО Птахи СБС вночі 22.02.26 у Донецьку та поблизу Маріуполя. Прикурили і нафтобазу у Луганську

- зазначив Бровді.

Знищення зенітних комплексів здійснили пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади СБС та 1-го окремого центру СБС за координації координаційного центру middle strike СБС. Ураження нафтобази виконали підрозділи 1-го окремого центру СБС.

Командувач наголосив, що системне виявлення та знищення елементів протиповітряної оборони противника - дальньої, середньої та ближньої дії - є одним із ключових пріоритетів Сил безпілотних систем.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ця модернізована РСЗВ має дальність вогню до 120 км і використовується для обстрілів мирних міст.

Андрій Тимощенков

