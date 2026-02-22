$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 19834 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 31815 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 28485 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 48050 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 46987 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 38417 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36507 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29072 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25432 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Украинские военные уничтожили два российских ЗРК "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 22 февраля уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске. Один ЗРК "Тор" поражен возле Донецка, второй - в Тополином Мариупольского района.

Украинские военные уничтожили два российских ЗРК "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 22 февраля уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.

Детали

По его словам, первый ЗРК "Тор" был обнаружен и поражен примерно в километре от оккупированного Донецка, второй - в населенном пункте Тополиное Мариупольского района на временно оккупированной территории.

Два ЗРК "Тор" выключили из ПВО Птицы СБС ночью 22.02.26 в Донецке и вблизи Мариуполя. Прикурили и нефтебазу в Луганске

- отметил Бровди.

Уничтожение зенитных комплексов осуществили пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады СБС и 1-го отдельного центра СБС при координации координационного центра middle strike СБС. Поражение нефтебазы выполнили подразделения 1-го отдельного центра СБС.

Командующий подчеркнул, что системное выявление и уничтожение элементов противовоздушной обороны противника - дальней, средней и ближней действия - является одним из ключевых приоритетов Сил беспилотных систем.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на временно оккупированной территории Запорожской области. Эта модернизированная РСЗО имеет дальность огня до 120 км и используется для обстрелов мирных городов.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Ракетный комплекс "Тор
Вооруженные силы Украины
Луганск
Мариуполь
Донецк