Украинские военные уничтожили два российских ЗРК "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске
Киев • УНН
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 22 февраля уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор" и поразили нефтебазу в Луганске. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.
Детали
По его словам, первый ЗРК "Тор" был обнаружен и поражен примерно в километре от оккупированного Донецка, второй - в населенном пункте Тополиное Мариупольского района на временно оккупированной территории.
Два ЗРК "Тор" выключили из ПВО Птицы СБС ночью 22.02.26 в Донецке и вблизи Мариуполя. Прикурили и нефтебазу в Луганске
Уничтожение зенитных комплексов осуществили пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады СБС и 1-го отдельного центра СБС при координации координационного центра middle strike СБС. Поражение нефтебазы выполнили подразделения 1-го отдельного центра СБС.
Командующий подчеркнул, что системное выявление и уничтожение элементов противовоздушной обороны противника - дальней, средней и ближней действия - является одним из ключевых приоритетов Сил беспилотных систем.
Напомним
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на временно оккупированной территории Запорожской области. Эта модернизированная РСЗО имеет дальность огня до 120 км и используется для обстрелов мирных городов.