Сборная Украины получила соперников на молодежном Евро-2025
Киев • УНН
Молодежная сборная Украины попала в группу В на Евро-2025, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Первый матч команда проведет 12 июня против Дании в Прешеве.
3 декабря, во время жеребьевки в Братиславе молодежная сборная Украины узнала имена своих соперников в финальном турнире Евро-2025 (U-21). Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.
детали
Отмечается, что всего в процедуре жеребьевки вместе со страной-хозяином приняли участие 16 команд. Сборные были распределены по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом УЕФА (U-21). подопечные Унаи Мельгосы оказались во второй корзине.
По итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.
групповой раунд
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния.
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения.
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия.
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
12.06.2025
Финляндия-Нидерланды (Кошицы)
Украина – Дания (Прешов)
15.06.2025
Финляндия - Украина (Кошицы)
Нидерланды-Дания (Прешов)
18.06.2025
Дания-Финляндия (Кошицы)
Нидерланды - Украина (Прешов)
1/4 финала (21.06.2025)
25. А1 - В2 (Трнава)
26. С1-D2 (Жилина)
22.06.2025
27. В1 – А2 (Дунайская Стреда)
28. D1-С2 (Прешов)
1/2 финала (25.06.2025)
29. победитель 25-победитель 26 (Братислава)
30. победитель 27-победитель 28 (Кошицы)
Финал (28.06.2025)
Победитель 29-победитель 30 (Братислава)
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