Украина лидирует на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду: 9 медалей

На чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду, который состоялся в Рио-де-Жанейро, украинские спортсмены завоевали 9 медалей. В соревнованиях приняли участие 242 участника в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

Детали

В целом украинцы стали лидерами по количеству медалей, заняв первое место среди 42 стран.

Сборную Украины представляли 14 прыгунов в воду, среди которых 15-летний Марк Гриценко, который входил в состав олимпийской сборной Украины-2024, но не участвовал в этих соревнованиях.

Украинские спортсмены поднялись на пьедестал 9 раз, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Медалисты:

- Марк Гриценко-вышка;

- Диана Карнафель, Ксения Бочек-трамплин 3м, синхрон;

- Валерий Малеев-трамплин 2м;

- Даниил Аванесов-вышка;

- Марк Гриценко, София Выставкина, Кирилл Азаров, Ксения Бочек-командные соревнования среди смешанных пар;

- Ксения Бочек-трамплин 1м;

- Диана Шевченко-вышка;

- Валерий Малеев-трамплин 1м;

- Дмитрий Степанов-трамплин 3м.

Напомним

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире.