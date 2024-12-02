Украина лидирует на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду: 9 медалей
Киев • УНН
Сборная Украины завоевала 9 медалей на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду в Рио-де-Жанейро. Украинские спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград, став лидерами среди 42 стран.
На чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду, который состоялся в Рио-де-Жанейро, украинские спортсмены завоевали 9 медалей. В соревнованиях приняли участие 242 участника в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.
Детали
В целом украинцы стали лидерами по количеству медалей, заняв первое место среди 42 стран.
Сборную Украины представляли 14 прыгунов в воду, среди которых 15-летний Марк Гриценко, который входил в состав олимпийской сборной Украины-2024, но не участвовал в этих соревнованиях.
Украинские спортсмены поднялись на пьедестал 9 раз, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Медалисты:
- Марк Гриценко-вышка;
- Диана Карнафель, Ксения Бочек-трамплин 3м, синхрон;
- Валерий Малеев-трамплин 2м;
- Даниил Аванесов-вышка;
- Марк Гриценко, София Выставкина, Кирилл Азаров, Ксения Бочек-командные соревнования среди смешанных пар;
- Ксения Бочек-трамплин 1м;
- Диана Шевченко-вышка;
- Валерий Малеев-трамплин 1м;
- Дмитрий Степанов-трамплин 3м.
Напомним
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