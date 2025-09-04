Самолет сломался: премьер Испании Санчес не долетел до Парижа, но встречу в поддержку Украины посетит онлайн

$41.370.01
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 710 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада возобновила трансляции своих заседаний
08:13 • 3350 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
08:05 • 3552 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
05:20 • 21351 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28 • 34970 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 38103 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08 • 36542 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
3 сентября, 11:49 • 64713 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05 • 27342 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 269902 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 262406 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 259709 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 253120 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 17568 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 4122 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
05:20 • 21354 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 27163 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49 • 64719 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 44980 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Китай
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 2514 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 12316 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 14574 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 17356 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 34597 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
BFM TV

Самолет сломался: премьер Испании Санчес не долетел до Парижа, но встречу в поддержку Украины посетит онлайн

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Самолет, на котором глава правительства Испании летел в Париж на встречу "Коалиции желающих", потерпел поломку. Педро Санчес вернулся в Мадрид и обещает присоединиться к саммиту по гарантиям безопасности для Украины по видеосвязи.

Самолет сломался: премьер Испании Санчес не долетел до Парижа, но встречу в поддержку Украины посетит онлайн

Премьер-министр Педро Санчес примет участие во встрече в поддержку Украины по видеоконференции. Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Глава правительства Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид, вместо того чтобы посетить Париж. Официальный самолет премьер-министра сломался на полпути. Однако в Париже он все же будет, хотя и виртуально. Для участия во встрече "Коалиции желающих" за Украину он использует формат видеоконференции.

Тем временем, президент Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец в Париже, где должна состояться встреча "Коалиция желающих"

Напомним

Сегодня в Париже пройдет саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Игорь Тележников

"Коалиция желающих"
Педро Санчес
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Великобритания
Испания
Мадрид
Владимир Зеленский
Украина