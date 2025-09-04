Самолет сломался: премьер Испании Санчес не долетел до Парижа, но встречу в поддержку Украины посетит онлайн
Киев • УНН
Самолет, на котором глава правительства Испании летел в Париж на встречу "Коалиции желающих", потерпел поломку. Педро Санчес вернулся в Мадрид и обещает присоединиться к саммиту по гарантиям безопасности для Украины по видеосвязи.
Премьер-министр Педро Санчес примет участие во встрече в поддержку Украины по видеоконференции. Передает УНН со ссылкой на EFE.
Детали
Глава правительства Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид, вместо того чтобы посетить Париж. Официальный самолет премьер-министра сломался на полпути. Однако в Париже он все же будет, хотя и виртуально. Для участия во встрече "Коалиции желающих" за Украину он использует формат видеоконференции.
Тем временем, президент Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец в Париже, где должна состояться встреча "Коалиция желающих"
Напомним
Сегодня в Париже пройдет саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.