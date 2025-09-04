Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

$41.370.01
48.200.03
ukenru
08:52 • 706 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 760 перегляди
Після майже 4-х років: Рада відновила трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 3408 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 3606 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 21394 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 34991 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 38124 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36551 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64741 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27344 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 270008 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 262522 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 259838 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 253240 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 17676 перегляди
Публікації
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 4148 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 21388 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 27177 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64737 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 44995 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 2526 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 12324 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 14581 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 17363 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 34604 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The Washington Post
Tesla Model Y
BFM TV

Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Літак, на якому очільник уряду Іспанії летів до Парижа на зустріч "Коаліції охочих" зазнав поломки. Педро Санчес повернувся до Мадрида і обіцяє приєднатися до саміту щодо гарантій безпеки для України через відеозв'язок.

Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

Прем'єр-міністр Педро Санчес візьме участь у зустрічі на підтримку України через відеоконференцію. Передає УНН із посиланням EFE.

Деталі

Керівник уряду Іспанії Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида, замість того, щоб завітати у Париж. Офіційний літак прем'єр-міністра зазнав поломки на півдорозі. Втім у Парижа він все таки буде, хоча й віртуально. Для участі у зустрічі "Коаліції охочих" за Україну він використає формат відеоконференції. 

Тим часом, президент Володимир Зеленський вже прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де має відбутися зустріч "Коаліція охочих"

Нагадаємо

Сьогодні в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.  

Ігор Тележніков

Політика
"Коаліція охочих"
Педро Санчес
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Велика Британія
Іспанія
Мадрид
Володимир Зеленський
Україна