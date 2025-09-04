Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн
Київ • УНН
Літак, на якому очільник уряду Іспанії летів до Парижа на зустріч "Коаліції охочих" зазнав поломки. Педро Санчес повернувся до Мадрида і обіцяє приєднатися до саміту щодо гарантій безпеки для України через відеозв'язок.
Прем'єр-міністр Педро Санчес візьме участь у зустрічі на підтримку України через відеоконференцію. Передає УНН із посиланням EFE.
Деталі
Керівник уряду Іспанії Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида, замість того, щоб завітати у Париж. Офіційний літак прем'єр-міністра зазнав поломки на півдорозі. Втім у Парижа він все таки буде, хоча й віртуально. Для участі у зустрічі "Коаліції охочих" за Україну він використає формат відеоконференції.
Тим часом, президент Володимир Зеленський вже прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де має відбутися зустріч "Коаліція охочих"
Нагадаємо
Сьогодні в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.