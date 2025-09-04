Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

Прем'єр-міністр Педро Санчес візьме участь у зустрічі на підтримку України через відеоконференцію. Передає УНН із посиланням EFE.

Деталі

Керівник уряду Іспанії Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида, замість того, щоб завітати у Париж. Офіційний літак прем'єр-міністра зазнав поломки на півдорозі. Втім у Парижа він все таки буде, хоча й віртуально. Для участі у зустрічі "Коаліції охочих" за Україну він використає формат відеоконференції.

Тим часом, президент Володимир Зеленський вже прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де має відбутися зустріч "Коаліція охочих"

Нагадаємо

Сьогодні в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.