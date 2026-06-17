Ряд стран G7 и США будут производить ракеты дальнего радиуса действия в Украине - СМИ
Киев • УНН
Европейские страны, являющиеся членами G7, а также Соединенные Штаты, будут производить в Украине "не только системы противовоздушной обороны, но и средства для глубокого удара", отметил дипломатический источник.
Соединенные Штаты и ряд стран "Большой семерки" будут производить ракеты большой дальности и системы ПВО по лицензии в Украине. Об этом сообщил в среду на саммите "Большой семерки" в Эвиане дипломатический источник, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
"Мы будем производить по лицензии не только системы ПВО, но и средства нанесения глубоких ударов", имея в виду ракеты большой дальности, — сказал источник в кулуарах саммита "Большой семерки", который в этом году проходит во Франции.
В совместном заявлении главы государств и правительств стран-членов "Большой семерки" договорились "увеличить поставки дополнительных систем ПВО и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности". Они также заявили, что готовы предоставить Украине лицензии на увеличение военного производства.
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Американские компании смогут предоставлять лицензии европейским производителям для этой цели, заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что он "очень благодарен президенту Трампу за эту твердую готовность к сотрудничеству". "В настоящее время мы все производим слишком мало, и это можно компенсировать, предоставляя лицензии компаниям, имеющим такие производственные мощности, включая европейские и украинские компании", - добавил он.
Это заявление прозвучало после того, как Соединенные Штаты во вторник объявили о возобновлении некоторых санкций в отношении российской нефти, которые были временно приостановлены для противодействия резкому росту цен на нефть, вызванному конфликтом с Ираном.
Напомним
Совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км и работает над созданием спутниковой группировки, которая должна стать альтернативой Starlink для Украины и Европы. Также Fire Point участвует в создании панъевропейского антибаллистического щита Freyja на базе ракеты-перехватчика FP-7.Х.