Офис и часть складов издательства "Лаборатория" повреждены во время атаки рф на Киев
Киев • УНН
Сегодня в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной, команда не пострадала.
В результате вражеской атаки на столицу повреждены офис и часть складов издательства "Лаборатория" на Почайной, передает УНН со ссылкой на сообщение издательства.
Сегодня в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной. К счастью, команда не пострадала, и это самое главное. Сейчас оцениваем последствия атаки и масштабы повреждений
В издательстве добавили, что из-за этого в ближайшее время возможны задержки с отправкой заказов.
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Атака рф на Киев повредила офис издательства "Наш Формат" и уничтожила книжный рынок "Петровка"16.08.26, 17:43 • 1900 просмотров