Офис и часть складов издательства "Лаборатория" повреждены во время атаки рф на Киев

В результате вражеской атаки на столицу повреждены офис и часть складов издательства "Лаборатория" на Почайной, передает УНН со ссылкой на сообщение издательства.

Сегодня в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной. К счастью, команда не пострадала, и это самое главное. Сейчас оцениваем последствия атаки и масштабы повреждений - говорится в сообщении.

В издательстве добавили, что из-за этого в ближайшее время возможны задержки с отправкой заказов.

Мы постепенно разбираем завалы и восстанавливаем работу - резюмировали в "Лаборатории".

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