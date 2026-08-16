Офіс та частину складів видавництва "Лабораторія" пошкоджено під час атаки рф на Київ

У результаті ворожої атаки на столицю пошкоджено офіс і частину складів видавництва "Лабораторія" на Почайній, передає УНН із посиланням на повідомлення видавництва.

Сьогодні внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено офіс і частину складів Лабораторії на Почайній. На щастя, команда не постраждала і це найголовніше. Наразі оцінюємо наслідки атаки та масштаби пошкоджень - йдеться у повідомленні.

У видавництві додали, що через це найближчим часом можливі затримки з відправленнями замовлень.

Ми поступово розбираємо завали й відновлюємо роботу - резюмували в "Лабораторії".

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