Офіс та частину складів видавництва "Лабораторія" пошкоджено під час атаки рф на Київ
Київ • УНН
Сьогодні внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено офіс і частину складів "Лабораторії" на Почайній, команда не постраждала.
У результаті ворожої атаки на столицю пошкоджено офіс і частину складів видавництва "Лабораторія" на Почайній, передає УНН із посиланням на повідомлення видавництва.
Сьогодні внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено офіс і частину складів Лабораторії на Почайній. На щастя, команда не постраждала і це найголовніше. Наразі оцінюємо наслідки атаки та масштаби пошкоджень
У видавництві додали, що через це найближчим часом можливі затримки з відправленнями замовлень.
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