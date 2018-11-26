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Разведка получила данные о возможной сухопутной операции против Украины - Порошенко

Разведка получила данные о возможной сухопутной операции против Украины - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская разведка получила данные о возможной сухопутной операции против Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего обращения к народу, которого транслировали украинские телеканалы, передает УНН.

"Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины. У меня в руках есть документ разведки, сведения наших разведывательных данных, и здесь на несколько страниц детальное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии буквально в нескольких десятках от нашей границы, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введет в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

По его словам, он предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как было предложено со стороны СНБО.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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