Розвідка отримала дані про можливу суходільну операцію проти України - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська розвідка отримала дані про можливу суходільну операцію проти України. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час свого звернення до народу, якого транслювали українські телеканали, передає УНН.
“Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходільної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних, і тут на кілька сторінок детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані буквально в декількох десятках від нашого кордону, готових у будь-який момент до негайного вторгнення в Україну”, — наголосив він.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що введе у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.
За його словами, він запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як було запропоновано з боку РНБО.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.