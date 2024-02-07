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россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 06:59  •  24522 просмотра

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За минувшие сутки россияне выпустили 150 снарядов по Херсонской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, целясь в жилые кварталы.

Херсонская область за прошедшие сутки отметила 37 вражеских обстрелов. В результате ударов российских войск один человек погиб, также известно о трех раненых. Армия рф целилась, в частности, и в жилые кварталы области, сообщил в среду председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН

За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 150 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 32 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 -  получили ранения

- написал Прокудин в Telegram. 

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие и гаражный кооператив в Херсоне, птицефабрику и магазин в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе.

В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф07 февраль 2024, 06:51 • 23062 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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khersonХерсон
kievКиев
росіяни за добу випустили по Херсонщині 150 снарядів: є загиблий та троє поранених
Russians fired 150 shells in Kherson region overnight: one killed and three wounded
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