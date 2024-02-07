россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне выпустили 150 снарядов по Херсонской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, целясь в жилые кварталы.
Херсонская область за прошедшие сутки отметила 37 вражеских обстрелов. В результате ударов российских войск один человек погиб, также известно о трех раненых. Армия рф целилась, в частности, и в жилые кварталы области, сообщил в среду председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 150 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 32 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие и гаражный кооператив в Херсоне, птицефабрику и магазин в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе.
В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф07 февраль 2024, 06:51 • 23062 просмотра
россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых
За минувшие сутки россияне выпустили 150 снарядов по Херсонской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, целясь в жилые кварталы.
Атака рф на Киев: мэр сообщил о шестерых пострадавших
Шесть человек пострадали в Киеве после того, как российская атака повредила здания и линии электропередач в двух районах.
В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф
Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу
По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 391 000 потерь личного состава и потеряли более 6300 танков.
Атака рф на Киев: одного пострадавшего госпитализировали - мэр
Человека госпитализировали в результате атаки со стороны россии.
россияне за сутки почти 180 раз ударили по Запорожской области: погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.
Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем
Еще один человек пострадал - в Голосеевском районе Киева - в результате атаки россии на город.
Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы
В Голосеевском районе Киева после российского ракетного обстрела загорелись автомобили и станции технического обслуживания.
Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу
Российская ракетная атака на Киев повредила теплотрассу и линии электропередач, в результате чего часть города осталась без тепла и электроэнергии.
"Новатэк" создал новое представительство в Китае для продажи СПГ в условиях санкций - Reuters
Российский производитель природного газа "Новатэк" создает новую маркетинговую команду в Китае, чтобы продавать газ из своего проекта "Арктик СПГ-2" и обойти санкции США.