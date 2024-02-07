россияне за сутки выпустили по Херсонщине 150 снарядов: есть погибший и трое раненых

Херсонская область за прошедшие сутки отметила 37 вражеских обстрелов. В результате ударов российских войск один человек погиб, также известно о трех раненых. Армия рф целилась, в частности, и в жилые кварталы области, сообщил в среду председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 150 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 32 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятие и гаражный кооператив в Херсоне, птицефабрику и магазин в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе.

В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф