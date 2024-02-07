росіяни за добу випустили по Херсонщині 150 снарядів: є загиблий та троє поранених

Херсонська область минулої доби зазначала 37 ворожих обстрілів. Внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, також відомо про трьох поранених. Армія рф цілила, зокрема, і у житлові квартали області, повідомив у середу голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємство та гаражний кооператив у Херсоні, птахофабрику та магазин у Херсонському районі, агропідприємство у Бериславському районі.

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