У Голосіївському районі столиці вже троє госпіталізованих через атаку рф

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київ зростає - відомо, що у Голосіївському районі вже троє госпіталізованих, повідомляє УНН із посиланням на мера Віталія Кличка.

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"Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - написав Кличко.

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Також раніше повідомлялось про двох постраждалих у Дніпровському районі.

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