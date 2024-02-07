У Голосіївському районі столиці вже троє госпіталізованих через атаку рф
Київ • УНН
Три людини були госпіталізовані в Голосіївському районі Києва через російський обстріл, який спричинив пожежу в будинку.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київ зростає - відомо, що у Голосіївському районі вже троє госпіталізованих, повідомляє УНН із посиланням на мера Віталія Кличка.
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"Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - написав Кличко.
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Також раніше повідомлялось про двох постраждалих у Дніпровському районі.
Через ракетний удар рф по Києву є наслідки у двох районах - КМВА07.02.24, 08:19 • 174077 переглядiв