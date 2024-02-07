В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

Количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Киев растет - известно, что в Голосеевском районе уже трое госпитализированных, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

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"Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - написал Кличко.

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Также ранее сообщалось о двух пострадавших в Днепровском районе.

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