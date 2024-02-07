В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф
Киев • УНН
Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.
Количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Киев растет - известно, что в Голосеевском районе уже трое госпитализированных, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
Детали
"Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - написал Кличко.
Дополнение
Также ранее сообщалось о двух пострадавших в Днепровском районе.
Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА07 февраль 2024, 06:19 • 100310 просмотров
В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф
Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 391 тысячу
По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 391 000 потерь личного состава и потеряли более 6300 танков.
Атака рф на Киев: одного пострадавшего госпитализировали - мэр
Человека госпитализировали в результате атаки со стороны россии.
россияне за сутки почти 180 раз ударили по Запорожской области: погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.
Атака рф на Киев: в КГВА сообщили о еще одном пострадавшем
Еще один человек пострадал - в Голосеевском районе Киева - в результате атаки россии на город.
Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы
В Голосеевском районе Киева после российского ракетного обстрела загорелись автомобили и станции технического обслуживания.
Вражеская атака на Киев: повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу
Российская ракетная атака на Киев повредила теплотрассу и линии электропередач, в результате чего часть города осталась без тепла и электроэнергии.
"Новатэк" создал новое представительство в Китае для продажи СПГ в условиях санкций - Reuters
Российский производитель природного газа "Новатэк" создает новую маркетинговую команду в Китае, чтобы продавать газ из своего проекта "Арктик СПГ-2" и обойти санкции США.
Атака рф на Киев: мэр сообщил о двух пострадавших и пожаре в многоквартирном доме
В результате атаки рф на украинскую столицу был поврежден жилой дом в Голосеевском районе Киева и два человека получили ранения в Днепровском районе.
Укрэнерго сообщило, когда начнут восстанавливать свет в Киеве
Отключения электроэнергии в некоторых районах Киева были вызваны повреждением распределительных сетей в результате российской атаки, в то время как основные электросети работали в нормальном режиме.