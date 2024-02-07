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В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

В Голосеевском районе столицы уже трое госпитализированных из-за атаки рф

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 06:51  •  23062 просмотра

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Три человека были госпитализированы в Голосеевском районе Киева из-за российского обстрела, который вызвал пожар в доме.

Количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Киев растет - известно, что в Голосеевском районе уже трое госпитализированных, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко. 

Детали 

"Уже трое госпитализированных в Голосеевском  районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - написал Кличко. 

Дополнение

Также ранее сообщалось о двух пострадавших  в Днепровском районе. 

Из-за ракетного удара рф по Киеву есть последствия в двух районах - КГВА07 февраль 2024, 06:19 • 100310 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
У Голосіївському районі столиці вже троє госпіталізованих через атаку рф
Three hospitalized in Holosiivskyi district of Kyiv due to Russian attack
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