россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены

По территории Юнаковской громады Сумского района враг ударил 3-мя авиационными бомбами: повреждены 6 частных домовладений. Пострадала местная жительница. Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Детали

Согласно информации Офиса Генерального прокурора, российские захватчики совершили авиационный удар 7 февраля 2024 года около 1:40 ночи, - с территории российской федерации по территории Юнаковской общины Сумского района.

По предварительной информации, вражеский самолет сбросил 3 авиационные бомбы типа "КАБ". В результате атаки агрессора повреждены 6 частных домовладений. Пострадала местная жительница. - информирует ведомство.

Начато досудебное расследование под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. - говорится в сообщении.

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