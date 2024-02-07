На Черкащині вночі збили три "шахеди", ще один поцілив у закинуту споруду
Київ • УНН
Три російські ударні безпілотники "Shahed" були збиті вночі над Черкаською областю України, а ще один влучив у покинуту будівлю.
Черкаську область вночі атакували російські ударні безпілотники "Shahed". В Уманському районі збили три БпЛА. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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Табурець уточнив, що ще один ворожий БпЛА поцілив по закинутій споруді.
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