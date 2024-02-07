В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку

Черкасскую область ночью атаковали российские ударные беспилотники "Shahed". В Уманском районе сбили три БпЛА. Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.

Враг в очередной раз устроил стране ракетно-дроновой террор. Ночью наши мобильные огневые группы уничтожили в Уманском районе три "Шахеды". Без пострадавших и разрушений инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Детали

Табурец уточнил, что еще один вражеский БпЛА попал по заброшенной постройке.

Утром в области работала ПВО. Предварительно без последствий. Продолжается обследование территории, - добавил Табурец.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки