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росіяни вдарили авіабомбами по Сумській області: 1 людина поранена, 6 будинків пошкоджено

росіяни вдарили авіабомбами по Сумській області: 1 людина поранена, 6 будинків пошкоджено

Київ • УНН

 • 26125 перегляди

Російські авіаудари пошкодили 6 будинків і поранили 1 людину в Сумській області.

По території Юнаківської громади Сумського району ворог ударив 3-ма авіаційними бомбами: пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька. Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Офісу Генерального прокурора, російські загарбники здійснили авіаційний удар 7 лютого 2024 року близько 1:40 ночі, - з території російської федерації по території Юнаківської громади Сумського району.

За попередньою інформацією, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу "КАБ". У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька.

 – інформує відомство.
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Розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Сумської  обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

 – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

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