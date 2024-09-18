Киев • УНН
На военном арсенале в торопце хранились ракеты «Град», С-300, С-400 и «Искандер». По оценкам экспертов, там могло быть до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно реактивных снарядов и мин.
На атакованном Украиной военном арсенале в тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23. Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
На большом складе в городе торопец в тверской области россияне хранили ракеты к "Граду", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23т
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Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.
Как считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.
Рідко досягають бажаних цілей, але становлять серйозну загрозу населенню: Олещук про північно-корейські балістичні ракети KN-2311 августа 2024, 12:20 • 44325 просмотров