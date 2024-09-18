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На атакованому Україною військовому арсеналі в тверській області рф могло бути до 30 тисяч тонн боєприпасів - військовий експерт

На атакованому Україною військовому арсеналі в тверській області рф могло бути до 30 тисяч тонн боєприпасів - військовий експерт

Київ • УНН

 • 12981 перегляди

На військовому арсеналі в тверській області рф, атакованому Україною, могло зберігатися до 30 тис. тонн боєприпасів. Це переважно 122-мм реактивні снаряди та 82-мм міни, що вистачило б на 10-18 місяців бойових дій.

На 107-му арсеналі ГРАУ у тверській області росії, який атакували безпілотники СБУ та Сил оборони, могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає УНН.

Щодо вибухів на 107-му арсеналі ДРАУ у тверській області. Згідно з нині пульсуючою інформацією у відкритих джерелах, на складах могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм мінит

- написав Олександр Коваленко.

Він пояснив, що якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ - це запас на 10 місяців активних бойових дій або понад рік за середньої інтенсивності.

Якщо говорити про виключно міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів, або з урахуванням інтенсивності їхнього застосування в зоні бойових дій то це запас на більш ніж півтора року активного застосування.

Також Коваленко вважає, що на арсеналі зберігалися й інші типи боєприпасів, 152-мм, 122-мм ствольної артилерії, згадуються навіть ЗУР.

"Але масштаби втрат, навіть у змішаному типі БК, можете собі уявити. Ну і загасити ось це все, що детонує нон-стоп, буде не так просто. Гадаю, вчинять як із нафтобазами, поки не згорить все вщент, так і спостерігатимуть здалеку за розльотом БК", - вважає воєнний експерт.

Дрони СБУ та Сил оборони знищили склад з "Іскандерами" та КАБАми у тверській області рф18.09.24, 10:45 • 14310 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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