На атакованому Україною військовому арсеналі в тверській області рф могло бути до 30 тисяч тонн боєприпасів - військовий експерт

На 107-му арсеналі ГРАУ у тверській області росії, який атакували безпілотники СБУ та Сил оборони, могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає УНН.

Щодо вибухів на 107-му арсеналі ДРАУ у тверській області. Згідно з нині пульсуючою інформацією у відкритих джерелах, на складах могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм мінит - написав Олександр Коваленко.

Він пояснив, що якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ - це запас на 10 місяців активних бойових дій або понад рік за середньої інтенсивності.

Якщо говорити про виключно міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів, або з урахуванням інтенсивності їхнього застосування в зоні бойових дій то це запас на більш ніж півтора року активного застосування.

Також Коваленко вважає, що на арсеналі зберігалися й інші типи боєприпасів, 152-мм, 122-мм ствольної артилерії, згадуються навіть ЗУР.

"Але масштаби втрат, навіть у змішаному типі БК, можете собі уявити. Ну і загасити ось це все, що детонує нон-стоп, буде не так просто. Гадаю, вчинять як із нафтобазами, поки не згорить все вщент, так і спостерігатимуть здалеку за розльотом БК", - вважає воєнний експерт.

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