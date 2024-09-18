На 107-м арсенале ГРАУ в тверской области россии, который атаковали беспилотники СБУ и Сил обороны, могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает УНН.

Относительно взрывов на 107-м арсенале ДРАУ в тверской области. Согласно ныне пульсирующей информации в открытых источниках, на складах могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мин - написал Александр Коваленко.

Он пояснил, что если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО - это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.

Если говорить об исключительно минах 82-мм, то это 10 миллионов выстрелов, или с учетом интенсивности их применения в зоне боевых действий то это запас на более чем полтора года активного применения.

Также Коваленко считает, что на арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.

"Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все, детонирующее нон-стоп, будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК", - считает военный эксперт.

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