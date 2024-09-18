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росіяни починали створювати запас північнокорейських балістичних ракет на атакованому складі в тревській області - ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 61386 перегляди

На військовому арсеналі в торопці зберігалися ракети "Град", С-300, С-400 та "Іскандер". За оцінками експертів, там могло бути до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно реактивних снарядів та мін.

На атакованому Україною військовому арсеналі в тревській області рф росіяни починали створювати запас північнокорейських балістичних ракет KN23. Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

На великому складі в місті торопець у тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23т

- написав Коваленко у Telegram.

Доповнення

Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області.

Як вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на арсеналі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни.

Рідко досягають бажаних цілей, але становлять серйозну загрозу населенню: Олещук про північно-корейські балістичні ракети KN-2311.08.24, 15:20 • 44623 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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