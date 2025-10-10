россияне атаковали Киевскую область: пожары в частном доме и мини-маркете
Киев • УНН
В ночь на 10 октября Киевскую область атаковали беспилотники, вызвав пожары в частном доме и мини-маркете в Броварском районе. Пострадавших среди населения не обнаружено.
В ночь на 10 октября Россия атаковала беспилотниками Киевскую область. В результате обстрела возник пожар в частном доме и здании мини-маркета. Об этом информирует глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николай Калашник, передает УНН.
Враг с помощью ударных дронов атакует мирные населенные пункты Киевщины. Так в Броварском районе работники ГСЧС ликвидируют пожар частного дома и здания мини-маркета
"Пострадавших среди населения не обнаружено", - добавил Калашник.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.