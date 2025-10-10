$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 7298 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22668 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21691 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28024 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32913 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54140 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51784 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27324 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22699 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43510 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
росіяни атакували Київщину: пожежі в приватному будинку та міні-маркеті

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

В ніч на 10 жовтня Київську область атакували безпілотники, спричинивши пожежі у приватному будинку та міні-маркеті в Броварському районі. Постраждалих серед населення не виявлено.

росіяни атакували Київщину: пожежі в приватному будинку та міні-маркеті

У ніч на 10 жовтня росія атакувала безпілотниками Київську область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку та будівлі міні маркету. Про це інформує голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Микола Калашник, передає УНН.

Ворог за допомогою ударних дронів атакує мирні населені пункти Київщини. Так у Броварському районі працівники ДСНС ліквідовують пожежу приватного будинку та будівлі міні маркету

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

"Постраждалих серед населення не виявлено", - додав Калашник.

Нагадаємо

Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Віталій Кличко
Україна
Київ