росіяни атакували Київщину: пожежі в приватному будинку та міні-маркеті
Київ • УНН
В ніч на 10 жовтня Київську область атакували безпілотники, спричинивши пожежі у приватному будинку та міні-маркеті в Броварському районі. Постраждалих серед населення не виявлено.
У ніч на 10 жовтня росія атакувала безпілотниками Київську область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку та будівлі міні маркету. Про це інформує голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Микола Калашник, передає УНН.
Ворог за допомогою ударних дронів атакує мирні населені пункти Київщини. Так у Броварському районі працівники ДСНС ліквідовують пожежу приватного будинку та будівлі міні маркету
"Постраждалих серед населення не виявлено", - додав Калашник.
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.