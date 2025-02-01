россия выпустила по Украине более 160 дронов и ракет: уничтожено 56 дронов и часть крылатых ракет
Киев • УНН
россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 165 воздушных целей различных типов. Сбито 56 «Шахедов», 61 БпЛА не достиг целей, есть попадания по гражданским объектам в нескольких областях.
россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 165 воздушных целей различных типов, сбито 56 дронов и часть ракет, 61 беспилотник, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 февраля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.
В целом радиотехническими войсками ВС ВС Украины, как указано, обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская обл, рф); 7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой обл.); 8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3; 4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря); 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс; 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл, рф); 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря); 123 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, рф, Чауда ВОТ АР Крым).
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локально потеряны). Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной. Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракет пока не обнародуем
В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА, как указано, поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. "Попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, обстрел "баллистикой" исторического центра Одессы является очередным свидетельством варварства и терроризма российского руководства. Также в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях", - сказано в сообщении.
россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.25, 09:01 • 33055 просмотров